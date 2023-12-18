На капитальный ремонт автомобильных дорог в Низаминском районе Баку выделено 450 тысяч манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 450,0 (четыреста пятьдесят) тысячи манатов.

В соответствии с распоряжением, министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.