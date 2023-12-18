Утвержден меморандум между МИД Азербайджана и Ирака - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении "Меморандума взаимопонимания о политических консультациях между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Иракской Республики".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, утвержден "Меморандум взаимопонимания о политических консультациях между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Иракской Республики", подписанный 20 ноября 2023 года в городе Баку.