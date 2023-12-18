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Утвержден меморандум между МИД Азербайджана и Ирака - Указ

Политика Материалы 18 декабря 2023 15:49 (UTC +04:00)
Утвержден меморандум между МИД Азербайджана и Ирака - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении "Меморандума взаимопонимания о политических консультациях между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Иракской Республики".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, утвержден "Меморандум взаимопонимания о политических консультациях между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Иракской Республики", подписанный 20 ноября 2023 года в городе Баку.

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