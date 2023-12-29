На капитальный ремонт автомобильной дороги в Шабранском районе выделено 1 миллион манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (11 км)-Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли Шабранского района".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (11 км)-Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли, соединяющей три населенных пункта с населением четыре тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,0 (один) миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год необходимые финансовые средства для завершения капитального ремонта автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.