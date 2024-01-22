Полад Бюльбюльоглу встретился с новым послом Канады в России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 января 2024 года новоназначенный посол Канады в Российской Федерации Сара Тейлор нанесла визит вежливости дуайену дипломатического корпуса, послу Азербайджана в Российской Федерации Поладу Бюльбюльоглу.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в России.

Посол Азербайджана поздравил Сару Тейлор с назначением и пожелал ей успехов на новом поприще.

В ходе встречи были обсуждены многие вопросы, в том числе текущие взаимоотношения между Азербайджаном и Арменией. Сара Тейлор поинтересовалась ситуацией в завершившемся армяно-азербайджанском конфликте, и то какую роль играет Россия в вопросе поддержания мира в регионе.

Полад Бюльбюльоглу подробно рассказал об истории конфликта, многолетнем и безрезультатном переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией, о победе в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году, а также об антитеррористических мероприятиях локального характера 19 сентября 2023 года, в ходе которых Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. Он также поведал о постконфликтном периоде, масштабных работах по реставрации и реконструкции, ведущихся на освобожденных территориях Азербайджана.

Посол С.Тейлор поинтересовалась процессом переселения армянского гражданского населения из Карабахского региона Азербайджана.

Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что Азербайджанское государство не препятствовало проживанию армянского населения на освобожденных от оккупации территориях страны. Он представил подробную информацию о возможности реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе в правовое и социально-экономическое поле Азербайджана, подчеркнув, что Азербайджанское государство не оказывало никакого давления на мирное армянское население.

Азербайджанский дипломат обратил особое внимание на то, что мир, стабильность и безопасность на Южном Кавказе возможны только путем установления добрососедских отношений на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета обеих стран.

Касаясь вопроса участия России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, П.Бюльбюльоглу рассказал гостье о процессе принятия с участием России трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года. Также, несмотря на некоторые претензии, он отметил положительную роль миротворческого контингента Российской Федерации в прекращении военных действий и поддержания мира и стабильности в регионе.

П.Бюльбюлоглу выразил обеспокоенность позицией Канады, находящейся под влиянием сильной армянской диаспоры, на далекие от реальности, несправедливые и проармянские высказывания некоторых политиков этой страны в отношении Азербайджана. Он попросил посла Канады довести до сведения своего руководства его обеспокоенность в связи с ухудшением отношений между двумя странами.

В прошедшей в атмосфере взаимопонимания встрече состоялся обмен мнениями по процессам, происходящим в регионе, и вопросам, вызывающим взаимный интерес.

Посол Канады выразила признательность своему азербайджанскому коллеге за интересную и продуктивную беседу и выразила надежду на продолжение развития отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Канадой.

В завершение встречи послу Саре Тейлор была подарена книга под названием "Карабах: до и после оккупации", изданная Фондом Гейдара Алиева.

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