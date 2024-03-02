Джейхун Байрамов обсудил текущую региональную ситуацию с госсекретарем Святого Престола

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным секретарем по иностранным делам Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером в рамках дипломатического форума в Анталье.

Как сообщили в субботу Trend в МИД, на встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом, а также текущая региональная ситуация.

Министр отметил, что визиты и встречи между сторонами, носящие интенсивный характер, способствуют развитию отношений.

Было отмечено, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в нашей стране в этом году, создает дополнительные возможности для сотрудничества.

Также была предоставлена информация о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессах нормализации и мира между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении ведомства.

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