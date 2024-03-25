Запад проводит новый раздел влияния на Южном Кавказе - депутат

БАКУ /Trend/ - Иностранные державы, которые время от времени создают очаги конфликтов в разных частях мира, провоцируя кровопролитные войны, вновь за работой. Их следующая цель - Южный Кавказ. Анализ процессов, которые происходили в последнее время, дает основания сделать такой вывод.

Об этом сообщил в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

Депутат упомянул, что иностранные державы, создавшие очаги войны в разных точках мира, в настоящее время предпринимают шаги для реализации одного и того же кровавого сценария на Южном Кавказе.

"С сожалением отмечаем, что и на этот раз их инструментом выступает Армения. Так, парламент Армении на днях ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС, размещенной на границе с Азербайджаном.

Напомню, что формирование и деятельность этой миссии не были встречены однозначно. Несмотря на то, что она была создана в январе 2023 года, в декабре того же года количество ее участников было увеличено со 138 до 209 человек. Это вызвало обоснованные опасения и вопросы. А тот факт, что там представлены, в основном, бывшие военные из отдельных стран Европы, свидетельствует о том, что цель этой миссии, как было заявлено, не является миссией доброй воли или миротворческой", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что еще один вопрос, вызывающий обеспокоенность, заключается в том, что парламент Армении ратифицировал соглашение именно сейчас.

"Несомненно, это также связано с встречей по безопасности ЕС, США и Армении, которая состоится 5 апреля. То есть, видимо, этот формат направлен против Азербайджана, а также на хрупкую стабильность на Южном Кавказе. Видимо, Запад осуществляет новый раздел влияния на Южном Кавказе и строит планы по разрушению сложившейся геополитической конфигурации. Это обещает серьезные потрясения, новые войны и конфликты всему региону", - отметил он.

По словам В.Искендерова, миссия Европейского союза в Армении должна была быть краткосрочной.

"Однако впоследствии был подтвержден долгосрочный статус, и началась милитаризация. То есть, по-видимому, Запад таким образом начал военную интервенцию в регион. В настоящее время планы США по присоединению к этому процессу и отправке своих военнослужащих в Армению в составе миссии фактически означают создание Западом собственной военной базы в Армении. Все эти процессы происходят у границ Азербайджана и, естественно, направлены против него. Но я считаю, что этот шаг, то есть втягивание региона в конфликт, не сулит каких-либо успехов ни Западу, ни Армении, которая играет роль инструмента в их гнусной игре", - добавил депутат.

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