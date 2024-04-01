Азербайджан может предпринять адекватные шаги, чтобы не подвергать опасности свои границы - политолог

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может предпринять важные адекватные военные шаги, чтобы не подвергать опасности свои границы.

Об этом в понедельник, отвечая на вопросы Trend, заявил советник Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

"Если страны региона не ответят адекватно на действия Армении, противоречащие атмосфере мира, Азербайджан сам должен будет ответить на это адекватно.

Пусть об этом знают силы, стоящие за Арменией, и те, кто подписывает с Арменией пакт о безопасности. В целом эти события еще раз показывают, кто с кем и в каких отношениях находится. На публике кто-то может драться друг с другом, но мы в курсе того, что происходит на самом деле. На Ближнем Востоке прекрасно знают, кто и какие силы станут сильнее после их прихода в регион, кто и в каких странах возмьмет в руки политическую власть. Поэтому нет необходимости поддаваться иллюзиям.

Шаг, предпринятый Арменией, является серьезным ударом по миру в регионе. Никол Пашинян считает, что тем самым защитит Зангезур и Гёйчу и нападет на армию Азербайджана. Но пусть они знают, что их ловушка раскрыта. Запад также должен знать, что идут дискуссии о том, у кого какой участок в приграничных районах. Пока эти вопросы не будут решены, пакт о безопасности границ Армении - несерьезен. Это явное нарушение международного права", - добавил З.Мамедов.

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