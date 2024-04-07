Посол Израиля поделился публикацией по случаю годовщины азербайджано-израильских отношений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Открытие посольства Азербайджана в Израиле является показателем близости отношений между Баку и Тель-Авивом.

Как передает Trend, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил на своей странице в Х.

"Сегодня, 7 апреля, мы отмечаем 31-ю годовщину установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном. Всего год назад мы отметили открытие посольства Азербайджана в Израиле. Это подчеркивает растущую силу и близость наших отношений. Ради будущего, полного светлых перспектив нашей дружбы!" - отметил дипломат.