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Посол Израиля поделился публикацией по случаю годовщины азербайджано-израильских отношений (ФОТО)

Политика Материалы 7 апреля 2024 10:22 (UTC +04:00)
Посол Израиля поделился публикацией по случаю годовщины азербайджано-израильских отношений (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Открытие посольства Азербайджана в Израиле является показателем близости отношений между Баку и Тель-Авивом.

Как передает Trend, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил на своей странице в Х.

"Сегодня, 7 апреля, мы отмечаем 31-ю годовщину установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном. Всего год назад мы отметили открытие посольства Азербайджана в Израиле. Это подчеркивает растущую силу и близость наших отношений. Ради будущего, полного светлых перспектив нашей дружбы!" - отметил дипломат.

Посол Израиля поделился публикацией по случаю годовщины азербайджано-израильских отношений (ФОТО)
Посол Израиля поделился публикацией по случаю годовщины азербайджано-израильских отношений (ФОТО)
Посол Израиля поделился публикацией по случаю годовщины азербайджано-израильских отношений (ФОТО)
Посол Израиля поделился публикацией по случаю годовщины азербайджано-израильских отношений (ФОТО)
Посол Израиля поделился публикацией по случаю годовщины азербайджано-израильских отношений (ФОТО)
Посол Израиля поделился публикацией по случаю годовщины азербайджано-израильских отношений (ФОТО)
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