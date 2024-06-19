Без финансов мы не сможем устранить негативные последствия изменения климата - Габиб Микаиллы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Без финансов мы не сможем устранить негативные последствия изменения климата.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики, руководитель Секретариата Организационного комитета COP29 Габиб Микаиллы во время выступления на панельной дискуссии "Балансирование, сокращение, адаптация и устойчивость" в рамках 29-го Заседания высокого уровня на тему "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящего сегодня в Баку.

"За шесть месяцев наша команда COP29 посетила мировые столицы, провела консультации со странами, входящими в различные переговорные группы, чтобы услышать их мнение, понять их приоритеты, занять позицию, и это было осуществлено достаточно успешно", - сказал он.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является обеспечение совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

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