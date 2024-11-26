Завтра ЦИК объявит время муниципальных выборов в Азербайджане (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:44)

БАКУ /Trend/ - Завтра состоится заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании будет рассмотрен вопрос о назначении даты муниципальных выборов.

Отметим, что согласно закону о создании новых муниципалитетов путем объединения муниципалитетов, утвержденному главой государства, общее количество муниципалитетов в стране сокращено до 685.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!