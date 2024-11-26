Завтра ЦИК объявит время муниципальных выборов в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завтра состоится заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана.
Как сообщает во вторник Trend, на заседании будет рассмотрен вопрос о назначении даты муниципальных выборов.
Отметим, что согласно закону о создании новых муниципалитетов путем объединения муниципалитетов, утвержденному главой государства, общее количество муниципалитетов в стране сокращено до 685.
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