Обнародована дата очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, которое состоится 29 ноября, сообщает Trend.

В повестку дня заседания Милли Меджлиса предложены следующие вопросы:

1.Законопроект Азербайджанской Республики о принятии и утверждении «Второго приложения к Соглашению о совместной разработке месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря и долевом разделе добычи от 14 сентября 2017 года», разрешении на его реализацию.

2.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз».

3.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Индонезия о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов».

4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (третье чтение).

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О животном мире», «Об охране окружающей среды» и «Об охране зеленых насаждений» (третье чтение).

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения» и «О медицинском страховании» (третье чтение).

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О гранте» (третье чтение).

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обременении движимого имущества» (третье чтение).

9.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией Закона Азербайджанской Республики «Об арбитраже» от 26 декабря 2023 года номере 1077-VIQ (третье чтение).

10.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О правах детей» (третье чтение).

11.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки» (третье чтение).

12.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о службе в таможенных органах», «О прохождении службы в органах прокуратуры», «Об утверждении Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики», «Об утверждении Положения о Совете управления государственной службой Азербайджанской Республики», «О прохождении службы в органах юстиции», «Об утверждении Положения о прохождении службы в миграционных органах» и «О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям».

13.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

14.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О предотвращении бытового насилия» (второе чтение).

15.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (первое чтение).

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