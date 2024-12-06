Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Финляндии

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Финляндской Республики Александру Стуббу по случаю национального праздника Финляндской Республики – Дня независимости, сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Финляндской Республики.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Финляндией в дружественном ключе в интересах наших народов. С хорошими впечатлениями вспоминаю Ваш визит в Азербайджан для участия в COP29 и нашу с Вами встречу.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу – благополучия и процветания," - говорится в письме.