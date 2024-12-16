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Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)

Политика Материалы 16 декабря 2024 18:40 (UTC +04:00)
Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Университет ADA добавляет еще одну программу в ряд специальностей, предлагая магистерскую программу по юриспруденции.

Как сообщает Trend, 16 декабря состоялось мероприятие, посвященное презентации этой программы, которая будет играть важную роль в развитии юридического образования в Азербайджане.

На презентации новой программы, которая займет особое место в академическом портфеле Университета ADA и будет соответствовать международным стандартам в области юридического образования, декан юридического факультета Рашад Ибадов, поприветствовав гостей, рассказал об инновационном и современном подходе программы и вкладе, который она может внести в развитие национальной правовой системы.

В своем выступлении проректор по регистрации и приему студентов Гюнай Зиядова коснулась связи программы с миссией ADA в области передового опыта в сферах образования, формы подготовки студентов к выходу на местный и международный рынки труда посредством академической учебной программы, а также критериев приема и отбора.

Заместитель декана юридического факультета Джавид Гадиров рассказал об учебном плане, методике и структуре новой программы, а также об отвечающих современным вызовам теоретическом и практическом подходах к подготовке юристов.

Проректор по академической работе Элькин Нурмамедов рассказал о том, как программа будет отвечать таким важным потребностям, как продвижение правовых реформ и поддержка карьерного роста.

Выступивший на открытии министр юстиции Азербайджанской Республики и преподаватель юридического факультета Университета ADA Фарид Ахмедов, подчеркнув реформы в современной правовой системе Азербайджана и их положительное влияние на систему образования, охарактеризовал новую магистерскую программу как стратегический шаг в контексте предоставления в стране юридического образования по международным стандартам.

Выступая с заключительной речью на мероприятии, ректор Хафиз Пашаев подчеркнул, что Университет ADA, учитывая потребность в профессиональных юристах и поддерживая усилия по заполнению пробелов в соответствующей области, расценивает новую программу не только как академическое достижение, но и как научную инвестицию в будущее правовой системы Азербайджана и региона в целом.

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Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)
Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)
Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)
Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)
Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)
Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)
Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)
Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)
Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)
Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)
Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)
Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)
Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)
Университет ADA представил магистерскую программу по юриспруденции (ФОТО)
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