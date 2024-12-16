Судебно-правовому совету Азербайджана предоставляются новые права

БАКУ /Trend/ - Судебно-правовому совету предоставляются новые права.

Как сообщает Trend, это отражено в поправке к закону "О Судебно-правовом совете", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, в числе прав Судебно-правового совета:

- определение правил отбора кандидатов на вакантные должности судей;

- утверждение Положения о Комитете по оценке судей и формирование Комитета по оценке судей;

- определение порядка привлечения судей, назначенных впервые сроком на 3 года, к обучению в научном учебном учреждении соответствующего органа исполнительной власти;

- создание апелляционного совета Судебно-правового совета для рассмотрения жалоб на результаты собеседования, проведенного в аппаратах органов судебной власти и Судебно-правового совета в связи с приемом на государственную службу.

В обязанности Судебно-правового совета вошло утверждение Положения об апелляционном совете Судебно-правового совета.