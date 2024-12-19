Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммедом Исхаком Даром.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице министерства иностранных дел Пакистана в социальной сети X.

"На встрече обсуждались проекты двустороннего и регионального сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном", - отмечается в публикации.

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