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Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со вступлением Азербайджана в D-8 (ФОТО)

Политика Материалы 19 декабря 2024 20:02 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со вступлением Азербайджана в D-8 (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи со вступлением Азербайджана в D-8, сообщает в четверг Trend.

«Я хотел бы поблагодарить глав государств и правительств Турции, Пакистана, Египта, Ирана, Индонезии, Малайзии, Нигерии и Бангладеш за поддержку вступления Азербайджана в Организацию экономического сотрудничества (D-8), о чем было объявлено сегодня в Каире.

Поддержка кандидатуры Азербайджана символизирует искреннюю дружбу и сотрудничество между нашими народами.

D-8, созданная по инициативе Турции, действует уже почти 30 лет, и это первый случай, когда было принято решение о расширении. Это является источником гордости для нас. Я заверяю своих коллег, что Азербайджан приложит все усилия вместе с другими странами для обеспечения дальнейшего развития организации и укрепления исламской солидарности», - говорится в публикации.

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со вступлением Азербайджана в D-8 (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи со вступлением Азербайджана в D-8 (ФОТО)
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