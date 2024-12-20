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Президент Ильхам Алиев утвердил новые правила составления и оценки государственной инвестиционной программы

Политика Материалы 20 декабря 2024 16:30 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил новые правила составления и оценки государственной инвестиционной программы
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности в сфере составления, исполнения, мониторинга и оценки государственной инвестиционной программы и урегулировании некоторых вопросов, связанных с ней.

Как сообщает Trend, указ подписан в целях повышения эффективности государственных инвестиционных расходов, совершенствования механизма составления, исполнения, мониторинга и оценки государственной инвестиционной программы.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке

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