Обсуждена повестка азербайджано-корейского сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Республики Корея в стране Ли Ин Йонга в связи с завершением срока его дипломатической деятельности.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи была обсуждена азербайджано-корейская двусторонняя и многосторонняя повестка сотрудничества.

Д.Байрамов поблагодарил посла за усилия, которые он приложил во время своей дипломатической миссии в нашей стране, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи обсуждалось текущее состояние сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, транспорта и коммуникаций, гуманитарных наук, образования, государственных услуг и по другим направлениям сотрудничества с момента установления дипломатических отношений между двумя странами за более чем 30 лет, также было подчеркнуто наличие перспектив развития связей.

В частности, было отмечено, что среди важных достижений - программы двойных дипломов Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям, Университета İNHA Республики Корея и Бакинского инженерного университета, созданные в рамках совместного сотрудничества по направлениям профессионального и высшего образования. Были отмечены наличие более широких возможностей сотрудничества в сфере государственных услуг между Азербайджаном и Кореей, а также заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества касательно модели "ASAN xidmət", являющейся одним из новшеств в этой области.

Министр рассказал об усилиях нашей страны в области климатической дипломатии, председательстве в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проведенной в Азербайджане, достижениях, достигнутых в рамках сессии.

Посол Ли Ин Йонг поблагодарил за поддержку и сотрудничество, оказанные в период его деятельности в стране, и выразил надежду на дальнейшее развитие азербайджано-корейских отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!