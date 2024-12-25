По поручению Президента Ильхама Алиева представители госорганов отправились в Казахстан для расследования причин крушения самолета в Актау (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева представители государственных органов отправились в Казахстан для расследования причин крушения самолета в Актау, сообщает в среду Trend.

Согласно поручению главы государства, министр цифрового развития и транспорта, министр по чрезвычайным ситуациям, заместитель генерального прокурора, заместитель министра здравоохранения, заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации, вице-президент AZAL и представители других профильных государственных органов Азербайджана отправились в город Актау (Казахстан), для расследования происшествия на месте.

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