Эрсин Татар выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Глубоко опечален известием о выполнявшем рейс Баку-Грозный пассажирском самолете, принадлежащем ЗАО "Азербайджанские авиалинии", который сегодня потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, сообщает Trend.

"Да упокоит Всевышний души погибших в результате катастрофы, выражаю соболезнования их родным и близким, и исцеления пострадавшим", - добавил он.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

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