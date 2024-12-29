БАКУ /Trend/ - Уголовное дело военного преступника Рубена Варданяна передано в Бакинский военный суд.

Как сообщает в воскресенье Trend, уголовное дело передано в производство председателя Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Время судебного процесса не названо.

Отметим, что накануне Служба госбезопасности и пресс-служба Генерально прокуратуры Азербайджана распространили совместную информацию.

В информации говорится, что в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики проведено расследование уголовного дела по фактам терроризма, финансирования терроризма, совершения преступлений против мира и человечности, военных преступлений и других многочисленных преступлений против Азербайджанской Республики и народа.

Согласно информации, Варданян Рубен Карленович, бывший гражданин Российской Федерации, являющийся в настоящее время гражданином Республики Армения, основатель и руководитель компании "Тройка Диалог" в РФ, член совета директоров ОАО "КАМАЗ" в РФ, независимый директор Группы компаний "Волга-Днепр" в РФ и занимавший другие должности, 25 сентября 2023 года был объявлен в розыск Азербайджанской Республикой по обвинению по статьям 214-1, 279.3 и 318.1 Уголовного кодекса АР. А 27 сентября 2023 года был задержан и передан следствию, в тот же день ему было предъявлено обвинение.

На основании собранных достоверных доказательств, обвиняемый Рубен Варданян был признан виновным в создании и организации деятельности незаконных вооруженных формирований и группировок в так называемой "Нагорно-Карабахской Республике", созданной на оккупированных Республикой Армения территориях Азербайджанской Республики. Ему было предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и по другим деяниям, наказание по которым предусмотрено другими статьями Уголовного кодекса.

В ходе расследования были обеспечены право обвиняемого на защиту, использование языка, который он знает, и другие процессуальные права. Обвиняемый был обеспечен адвокатами по своему выбору, поданные им и его адвокатами ходатайства были рассмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и приняты соответствующие решения.

Обвиняемый Рубен Варданян и другие участники уголовного процесса были проинформированы о завершении предварительного следствия, ознакомлены со всеми материалами уголовного дела, включая вещественные доказательства по уголовному делу, документы, заключения экспертиз и другие доказательства.

Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден генеральным прокурором Азербайджанской Республики 28 декабря 2024 года и направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения.

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