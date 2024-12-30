"Только два политика ХХ века могут сказать, что спасли свои страны - Гейдар Алиев и Уинстон Черчилль" - Михаил Гусман - ВИДЕО

БАКУ /Trend/ - В ХХ веке только два политика могли бы о себе сказать, что они спасли свои страны. В первой половине ХХ века - Уинстон Черчилль, во второй - Гейдар Алиев.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в эфире YouTube-канала "Геополитбюро" заявил автор программы "Формула власти", Первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман.

"Это произошло благодаря их личной политической силе, политическому решению и политической воле. В одном случае Черчилль спас Британию от Гитлера, а в другом - Гейдар Алиев спас Азербайджан, когда по просьбе народа вернулся в республику, которую раздирали на куски", - сказал Гусман.

По его мнению, Азербайджан не сохранился бы как государство, если бы не Общенациональный лидер Гейдар Алиев.

"Гейдар Алиев потушил огонь войны. 30 лет спустя нынешний Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев восстановил справедливость в Карабахском вопросе. С Гейдаром Алиевым, на мой взгляд совершенно феноменальной политической личностью, я имел честь беседовать в далеком 2001 году. А вот с Черчиллем мы не сошлись по времени. Но я читал его мемуары и книги, за которые он был удостоен Нобелевской премии по литературе. И вообще Черчилль был фигурой совершенно потрясающей", - добавил Михаил Гусман.