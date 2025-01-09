МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнования грузинской стороне в связи с трагическим пожаром в Гальском районе Абхазской Автономной Республики Грузии, унесшим жизни пятерых детей.

Как сообщает в четверг Trend, на странице МИД Азербайджана в соцсети Х сделана публикация с соболезнованиями.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям, пострадавшим от этого трагического инцидента и дружеской Грузии", - говорится в публикации.

Напомним, что в результате пожара в селе Саберио Гальского района трагически погибли пятеро детей. Инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем. В результате инцидента полностью сгорел деревянный дом.

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