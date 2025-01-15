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Утвержден меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства Азербайджана и Бразилии

Политика Материалы 15 января 2025 16:44 (UTC +04:00)
Утвержден меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства Азербайджана и Бразилии

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Утвержден "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области сельского хозяйства между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства и животноводства Федеративной Республики Бразилия", подписанный 13 сентября 2024 года в бразильском городе Куяба.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление правительству Федеративной Республики Бразилия о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.

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