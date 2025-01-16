Начальник Генштаба азербайджанской армии принял участие в заседании начальников генеральных штабов НАТО и стран-партнёров (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе в формате начальников генеральных штабов, передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как сообщается, выступив на заседании с участием начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов и партнёров НАТО, генерал-полковник К.Велиев рассказал о перспективах развития сотрудничества Азербайджана с НАТО, деятельности миссии «Решительная поддержка» и других операциях, а также об опыте, обретённом Азербайджанской Армией в различных учениях и мероприятиях НАТО.

Подчеркнув неизменный вклад Азербайджана в поддержание мира и безопасности как в евроатлантическом регионе, так и за его пределами, генерал-полковник К.Велиев отметил, что наша страна намерена значительно усилить свой вклад в международный мир и безопасность в качестве партнёра, который полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

В ходе визита предусмотрены встречи начальника Генерального штаба с рядом коллег, участвующих в заседании.