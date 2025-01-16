Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Эфиопией в ряде сфер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15-16 января делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Ялчином Рафиевым посетила Эфиопию с целью расширения двустороннего сотрудничества между странами в политической, экономической, гуманитарной и других областях.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе визита Ялчин Рафиев встретился с главой Кабинета министров Эфиопии Алемом Цехаем Паулосом, министром иностранных дел Гедионом Тимотеосом, министром торговли и региональной интеграции Кассахуном Гофе, министром сельского хозяйства Гирме Аменте, а также с руководителями Эфиопской инвестиционной комиссии и Эфиопского инвестиционного холдинга. Ялчин Рафиев ознакомился с промышленными парками и инфраструктурными проектами в стране.

В ходе встреч было подчеркнуто, что обсуждения, состоявшиеся во время встречи Президента Эфиопии Тайе Ацке Селассие с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым на саммите лидеров COP29 в Баку, открыли новую страницу в развитии сотрудничества двух стран и определили дорожную карту.

Также были обсуждены конкретные направления сотрудничества в торговле, инвестициях, сельском хозяйстве, туризме, образовании и других областях, и было принято решение создать правовую и договорную базу и рабочие группы в соответствующих областях. Было выражено удовлетворение тем, что в Эфиопии созданы центры обслуживания граждан на основе концепции Службы "ASAN", который является успешным проектом Азербайджана в этой области. Было отмечено, что в этом направлении продолжается интенсивная работа.

В рамках визита также состоялось третье заседание в рамках политических консультаций между МИД двух стран. Политические консультации возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев с азербайджанской стороны и государственный министр иностранных дел Месгану Арга с эфиопской стороны. В ходе политических консультаций обсуждались двусторонние политические и экономические вопросы, а также сотрудничество в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций.

В состав делегации вошли представители министерств экономики и сельского хозяйства Азербайджанской Республики, Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, AZPROMO, Азербайджанского инвестиционного холдинга и SOCAR.