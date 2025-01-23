В Азербайджане наблюдается высокий интерес к муниципальным выборам - председатель ЦИК

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается высокий интерес к муниципальным выборам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что из 26 политических партий Азербайджана 23 участвуют в выборах.

"Зарегистрировано около 70 тысяч наблюдателей. Половина из них - наблюдатели от политических партий", - добавил он.

Напомним, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

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