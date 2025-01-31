БРИКС против Америки Трампа: столкновение эпох

БАКУ / Trend/ - Америка привыкла считать себя безоговорочным лидером глобальной политики. Но сегодня этот мир ускользает из-под ее контроля. Если раньше Вашингтон мог одним движением руки вводить санкции и ломать экономику целых стран, теперь перед ним выросла новая сила — БРИКС. Этот блок, еще недавно воспринимавшийся как нечто второстепенное, сегодня стал вызовом всей американской гегемонии.

Дональд Трамп возвращается в Белый дом в момент, когда баланс сил в мире меняется. Он привык действовать жестко — торговаться, угрожать, наказывать. Но сможет ли он заставить БРИКС подчиниться? Или же его давление приведет к тому, что этот союз лишь ускорит процесс демонтажа однополярного мира?

… Америка пробуждается в новом мире, который больше не принадлежит ей. Вашингтон привык к тому, что глобальная политика — это его сцена, где он диктует правила, а союзники и соперники вынуждены играть по установленным им условиям. Но времена изменились. БРИКС, еще недавно воспринимавшийся как клуб "развивающихся стран", cтал самостоятельным и мощным игроком, который бросает вызов американской гегемонии.

Если раньше США могли пренебрежительно отмахиваться от стран Глобального Юга, то теперь приходится напрягаться. БРИКС уже не просто символ многополярности — это реальная система, которая меняет мировой баланс сил. И что делает Вашингтон? В его Белый дом возвращается Дональд Трамп, человек, который обожает торг, но ненавидит компромиссы. Человек, который видит мир в черно-белых красках: либо ты с Америкой, либо ты против нее.

Но с БРИКС нельзя обращаться как с отдельной страной. Это уже не разрозненные экономики, а мощный, растущий и идеологически заряженный блок, который способен предложить миру альтернативу долларовой системе, американским регуляторам и западным правилам игры. БРИКС превращается в политический щит для тех, кого США привыкли карать санкциями.

БРИКС как новый центр силы

Когда в октябре прошлого года в Казани собрались лидеры БРИКС, в мире окончательно утвердилась новая геополитическая реальность. В этот блок вошли не просто крупнейшие экономики Глобального Юга, но и стратегические страны, способные перекроить международный порядок. Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР укрепили союз за счет Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Индонезии. Впервые в истории БРИКС охватил сразу три континента, распространяя свое влияние на ключевые рынки, энергоресурсы и политические зоны.

Именно в Казани прозвучали слова Си Цзиньпина, которые стали программным манифестом новой эпохи: "Мы должны использовать потенциал БРИКС на полную мощность и разработать стратегию для решения глобальных вызовов".

Запад привык думать, что после санкционного удара по России Москва окажется в изоляции. Но разве это произошло? Президент Путин, которого США пытались выдавить из международной политики, спокойно принимает мировых лидеров и ведет переговоры о будущем глобального порядка.

Показательно и участие в саммите генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он не просто присутствовал — он прямо заявил о необходимости реформирования международной финансовой системы, необходимости нового подхода к глобальному управлению. Впервые ООН фактически признала, что БРИКС — не просто экономическое объединение, а полноценный политический субъект.

Трамп перед выбором: ударить или договориться?

Что будет делать Америка в условиях, когда мир больше не подчиняется ей безоговорочно? Сможет ли Трамп признать, что игра изменилась?

Вариант первый: жесткое давление, санкции, экономическая война.

Трамп может попытаться нанести упреждающий удар, усилить санкции против России, Китая и Ирана, заставить Индию и Бразилию определиться, с кем они — с Америкой или с БРИКС? Может ввести вторичные санкции против компаний, работающих с этим блоком. Может перекрыть доступ к американским технологиям, финансовым системам, глобальным инвестициям.

Но вот вопрос: сработает ли это? Если раньше санкции могли парализовать целые экономики, то сегодня страны БРИКС создают альтернативные финансовые механизмы. Россия и Китай уже ведут расчеты в рублях и юанях. Индия ищет обходные пути. Арабские страны обсуждают отказ от нефтяных расчетов в долларах.

Вариант второй: попытка расколоть БРИКС изнутри.

Америка может попытаться играть на внутренних противоречиях блока. Использовать историческое недоверие Индии и Китая, давить на Бразилию, заманивать торговыми соглашениями ЮАР. Вашингтон может начать кампанию по дискредитации БРИКС, представить его как "авторитарный клуб" и убеждать развивающиеся страны не связывать свое будущее с Москвой и Пекином.

Но реалистично ли это? Слишком долго Запад относился к Глобальному Югу как к периферии. Теперь БРИКС предлагает этим странам не просто равное партнерство, но и альтернативную модель развития.

Третий вариант, наименее вероятный для Трампа: поиск компромиссов и адаптация к многополярному миру.

Могут ли США признать, что мир изменился и попытаться встроиться в новые реалии? Возродить значение G20, реформировать МВФ и Всемирный банк, чтобы сделать их более открытыми для стран БРИКС? Это был бы рациональный путь. Но рациональность и Дональд Трамп — понятия плохо совместимые.

Сможет ли БРИКС разорвать оковы американской торговли?

Всемирная торговая организация, некогда считавшаяся краеугольным камнем мировой экономики, сегодня превратилась в реликт ушедшей эпохи. Декларируемая равноправность стран и единые правила торговли оказались иллюзией, за которой скрывалась жесткая диктатура Запада. США давно превратили ВТО в инструмент давления на неугодные государства, устанавливая барьеры и продвигая выгодные себе экономические механизмы. Теперь эта система рушится на глазах.

Американцы сами подорвали ВТО, отказавшись поддерживать ее базовые принципы. Они парализовали Апелляционный орган, блокируя назначение новых судей, что фактически убило систему разрешения споров. Это значит, что теперь в глобальной торговле нет независимого арбитра – есть только воля сильного. Вашингтон открыто игнорирует правила, вводит санкции и тарифные войны, разрывает соглашения, если они перестают соответствовать его интересам.

БРИКС давно осознавал эту проблему, но теперь, когда торговая архитектура трещит по швам, у него появляется уникальный шанс предложить миру альтернативу. И пусть процесс идет не так быстро, как хотелось бы, фундаментальные сдвиги уже начались.

БРИКС больше не хочет играть по правилам, написанным в Вашингтоне. За последние годы блок сделал несколько важных шагов, которые приближают его к созданию параллельной торговой системы.

Во-первых, ускоряется развитие двусторонних и многосторонних торговых соглашений. Россия и Китай расширяют сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Индия, несмотря на свою осторожность, все активнее наращивает торговлю с Китаем и Россией, а Бразилия и ЮАР ищут выходы на рынки Глобального Юга, уменьшая зависимость от западных корпораций.

Во-вторых, БРИКС предпринимает радикальные шаги по созданию собственных институтов, способных заменить западные финансовые структуры. Новый банк развития (НБР) уже доказал свою эффективность, финансируя проекты без участия МВФ и Всемирного банка. Сейчас идут дискуссии о создании единой системы сертификации товаров, что упростит и ускорит торговые процессы внутри блока.

Но главное — это движение к финансовой независимости от доллара. Дедолларизация, о которой говорили годами, больше не остается пустым лозунгом. Китай активно продвигает юань в международных расчетах, Россия уже полностью отказалась от доллара в торговле с Индией и Китаем, а страны Ближнего Востока все громче обсуждают возможность ухода от нефтяных расчетов в американской валюте.

И пусть пока блок остается осторожным в вопросе создания единой валюты, в рамках двусторонних соглашений переход на национальные деньги уже стал реальностью. Россия и Китай тестируют систему расчетов на основе цифровых валют центральных банков (CBDC), которые позволят обходить SWIFT и американские санкции.

Америка Трампа перед лицом нового вызова

Сможет ли Дональд Трамп смириться с ослаблением американского экономического доминирования? Это главный вопрос ближайших лет.

Вашингтон оказался в ситуации, когда старые методы уже не работают. Санкционная дубинка, столь эффективная в прошлом, теперь не гарантирует результата. Россия под санкциями развивает свою промышленность и укрепляет связи с Глобальным Югом. Китай под угрозой торговой войны с США только ускорил развитие высокотехнологичных отраслей. Иран, вопреки всем запретам, наращивает нефтяной экспорт, укрепляя связи с БРИКС.

Трамп может выбрать жесткую конфронтацию, попытаться подорвать БРИКС изнутри, играя на противоречиях между его членами. Он может попытаться переманить Индию на свою сторону, предложив Нью-Дели выгодные военные и экономические соглашения. Может усилить давление на Бразилию и ЮАР, подкупая их льготными тарифами и доступом к западным рынкам.

Но будет ли это эффективным? Индия уже поняла, что США не являются надежным партнером: Вашингтон легко отказывается от союзников, если это выгодно ему. Бразилия осознает, что будущее ее экспорта связано с Китаем, а не с Америкой.

Другой путь — адаптация к новой реальности. Трамп мог бы попытаться реформировать МВФ и Всемирный банк, сделать их более открытыми для развивающихся стран. Но он не тот политик, который верит в многосторонние механизмы. Его стиль – ультиматумы и сделки, а не дипломатия.

Тогда остается третий путь – изоляция и торговая война. Возможно, Трамп пойдет на введение жестких тарифов против стран БРИКС, создавая новые барьеры, чтобы защитить американскую экономику. Но это путь в никуда. Мировая торговля уже не вращается вокруг США. Если БРИКС создаст свою торговую систему, которая будет эффективной и прибыльной, к ней начнут присоединяться другие страны Глобального Юга.

Америка больше не контролирует мировую торговлю, и это факт. ВТО мертва, а БРИКС поднимается как новая экономическая сила. Сейчас он не может полностью заменить западную систему, но он способен создать параллельную структуру, свободную от диктата Вашингтона.

Если Трамп выберет конфронтацию, он рискует ускорить этот процесс. Если попробует адаптироваться – придется признать, что мир стал многополярным, и США уже не единственный центр силы.

БРИКС не стремится разрушить старый мир, но он хочет построить новый – где торговые правила не диктует одна страна. И этот мир неизбежно наступит, нравится это Америке или нет.

Администрация Трампа окажется перед жесткой дилеммой: попытаться задавить БРИКС, расколоть его или же адаптироваться к новой реальности.

1. Политика жесткого давления и санкций

Вашингтон может пойти по пути бескомпромиссного противостояния. Санкции, торговые барьеры, финансовые ограничения — инструментарий США хорошо знаком.

Усиление давления на Китай, Россию и Иран, введение новых санкций, ограничение доступа к американским технологиям.

Запрет на международные расчеты в юанях, рублях и других валютах БРИКС, блокировка альтернативных финансовых систем.

Принуждение союзников к ограничению торговли со странами блока.

Но будет ли это эффективно? Санкции больше не пугают так, как раньше. Россия уже адаптировалась к изоляции, Китай выстраивает свою независимую экономику, Иран торгует нефтью, несмотря на американские запреты. А БРИКС создает параллельные системы, которые уменьшают влияние Вашингтона.

2. Попытка разобщить БРИКС

Если Трамп не сможет уничтожить блок, он попробует его расколоть. США могут играть на внутренних противоречиях:

Подталкивать Индию к конфронтации с Китаем, используя территориальные споры.

Переманивать Бразилию и Южную Африку, предлагая им экономические преференции.

Поддерживать внутреннюю нестабильность, используя слабые места стран БРИКС.

Но здесь есть один нюанс: мир уже не тот, что был 20 лет назад. Индия прекрасно понимает, что США используют ее в своих целях. Бразилия слишком зависима от китайского рынка, а ЮАР понимает, что будущее – за Глобальным Югом, а не за проамериканскими альянсами.

3. Попытка оживить традиционные институты американского влияния

Теоретически Трамп мог бы попытаться восстановить влияние США через традиционные институты — G7, G20, МВФ, Всемирный банк.

Реформирование МВФ и ВБ, чтобы привлечь развивающиеся страны.

Попытки возглавить G20, сделать ее противовесом БРИКС.

Укрепление связей с ЕС, Японией, Канадой, Австралией для давления на БРИКС.

Но есть проблема: сам Трамп не верит в эти механизмы. Он неоднократно показывал свое презрение к многосторонним организациям и международной дипломатии. Для него важны только сделки и выгода. Он предпочитает одиночную борьбу, а не тонкие дипломатические маневры.

Последствия для глобального порядка

Какой бы сценарий Трамп ни выбрал, он столкнется с новой реальностью, к которой Америка пока не готова.

Во-первых, БРИКС уже не просто экономическое объединение, а полноценная геополитическая сила. Его члены координируют действия по ключевым мировым вопросам – от торговли до финансов и международной безопасности.

Во-вторых, мир становится многополярным, и Вашингтон больше не может диктовать правила в одиночку. Политика санкционного давления все чаще дает обратный эффект: она заставляет страны искать альтернативы, а не подчиняться.

В-третьих, Трампу придется либо адаптироваться, либо ускорить потерю американского влияния. Игнорировать БРИКС уже невозможно, но и подавить его не получится.

Три сценария будущего: каким будет ответ Трампа?

1. Агрессивная конфронтация с БРИКС (экономическая война, санкции, давление).

Усиление санкций против России, Китая, Ирана.

Попытка изолировать БРИКС от мировой торговли и финансов.

Минус: это может ускорить дедолларизацию и создание альтернативной экономической системы.

2. Частичное сотрудничество и попытка договориться.

Попытка наладить связи с Индией, Бразилией и Южной Африкой.

Возможные реформы международных организаций для привлечения развивающихся стран.

Минус: Трамп скептически относится к таким подходам, а значит, этот сценарий маловероятен.

3. Политика изоляции и уход в торговый протекционизм.

США сокращают участие в мировых организациях, фокусируясь на внутренних проблемах.

Америка уходит в экономический национализм, вводя жесткие торговые барьеры.

Минус: это оставляет пространство для БРИКС, который становится доминирующей силой в мировой экономике.

Мир уже не принадлежит Америке

Каким бы ни был ответ Вашингтона, одно ясно — США больше не единственный центр силы. БРИКС не просто развивается — он формирует новую реальность, где американский диктат уже не является догмой.

Сможет ли Трамп это принять? Или он продолжит борьбу за ускользающую гегемонию, лишь ускоряя крах однополярного мира?

БРИКС уже строит будущее. Вопрос в том, останется ли Америка в нем ведущим игроком или уйдет в историю как империя, не сумевшая адаптироваться к новой эпохе.

США привыкли быть хозяевами международного порядка. Но теперь этот порядок распадается. И хотя в Вашингтоне пока не хотят признавать этого, реальность такова: ни одна страна больше не боится Америки так, как это было 20 лет назад. БРИКС — не просто экономическая группа. Это манифест новой эпохи. Это союз, который показывает миру, что американский диктат — не неизбежность, что санкции можно обходить, что мировая торговля не обязана зависеть от доллара.

Сможет ли Трамп смириться с этим? Сможет ли он адаптироваться к новому миру? Или продолжит вести войну против реальности, создавая все больше врагов и превращая Америку в изолированную крепость?

Ответы на эти вопросы определят судьбу не только США, но и всего мирового порядка. И, возможно, они дадут нам главное понимание: XXI век — это не век Америки. Это век борьбы за многополярность, в которой БРИКС становится одним из главных центров силы.

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