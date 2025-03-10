Минная угроза создает трудности в процессе определения местонахождения пропавших без вести лиц - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Минная угроза создает серьезные трудности в процессе определения местонахождения пропавших без вести лиц.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов во время встречи с генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Катрин Бомбергер.

Джейхун Байрамов отметил, что вопрос пропавших без вести лиц всегда находится в центре внимания, довел до сведения, что в результате агрессии Армении в начале 1990-х годов погибло до 4000 азербайджанцев, включая гражданских лиц, в том числе детей и женщин.

Была отмечена активная роль Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, которая с 2023 года организует международные конференции для повышения осведомленности по этому вопросу. Подчеркнута важность мобилизации международных усилий по вопросу о пропавших без вести.

Министр довел до внимания важность прояснения судьбы пропавших без вести лиц как с точки зрения верховенства закона, справедливости, так и нормализации отношений в постконфликтный период, подчеркнув, что роль международного сообщества в этом вопросе носит важный характер. Было отмечено, что до сих пор обнаружены 23 массовых захоронения на освобожденных от оккупации территориях. Процесс определения местонахождения пропавших без вести серьезно затруднен минной угрозой.

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