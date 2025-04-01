Президент Ильхам Алиев выделил 5 миллионов манатов Госагентству водных ресурсов Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению обеспечения оросительной водой сельскохозяйственных площадей в селе Ивановка Исмайыллинского района.

Как сообщает во вторник Trend, согласно распоряжению, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, для улучшения обеспечения оросительной водой 1250 гектаров посевных площадей в селе Ивановка Исмайыллинского района Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана первоначально выделяется 5.000.000.0 (пять миллионов) манатов.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем распоряжении.

Министерство экономики Азербайджанской Республики должно предусмотреть в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год при распределении финансируемых государством инвестиционных расходов финансовые средства, необходимые для завершения обеспечения оросительной водой посевных площадей, указанных в настоящем Распоряжении.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.