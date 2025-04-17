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Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Словении в расширенном составе (Обновлено) (Дополнено)

Политика Материалы 17 апреля 2025 13:24 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Словении Таней Файон в расширенном составе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

"Стороны обсудили возможности сотрудничества в области энергетики, цифровых инноваций, экологической устойчивости, образования и туризма, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, связи и многосторонней координации", - отмечается в публикации ведомства.

12:12
ХХХ

БАКУ /Trend/ - Проходит встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Словении Таней Файон.

Как собощает в четврег Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

"В ходе обсуждений основное внимание уделяется перспективам углубления политического сотрудничества, увеличению торговли и инвестиций, а также взаимной поддержке на многосторонних платформах", - отмечается в публикации ведомства.

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