Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Словении в расширенном составе (Обновлено) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Словении Таней Файон в расширенном составе.
Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
"Стороны обсудили возможности сотрудничества в области энергетики, цифровых инноваций, экологической устойчивости, образования и туризма, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, связи и многосторонней координации", - отмечается в публикации ведомства.
12:12
ХХХ
БАКУ /Trend/ - Проходит встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Словении Таней Файон.
Как собощает в четврег Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
"В ходе обсуждений основное внимание уделяется перспективам углубления политического сотрудничества, увеличению торговли и инвестиций, а также взаимной поддержке на многосторонних платформах", - отмечается в публикации ведомства.