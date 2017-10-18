В Бакинской Высшей школе нефти отметили День независимости

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня государственной независимости Азербайджана, который отмечается 18 октября. На собрании присутствовали руководство, преподаватели, сотрудники и студенты БВШН.

Открывая собрание, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов отметил, что 18 октября – это одна из самых знаменательных дат в истории современного Азербайджана. Он подробно остановился на значении этого праздника, который стал символом успешной борьбы азербайджанского народа за свободу своей родины. Только через 70 лет после короткого периода государственной независимости, которую Азербайджан обрел в 1918 году, республика смогла вновь обрести статус независимого государства, отметил он. В этот день, 18 октября 1991 года, на основе Декларации о независимости от 28 мая 1918 года и Декларации «О восстановлении независимости Азербайджанской Республики» от 30 августа 1991 года был принят Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики. Говоря об успехах страны в политической и социально-экономической сферах, а также на международной арене, ректор подчеркнул, что они стали результатом дальновидной политики в области стратегического развития республики, разработанной общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым.

Доктор философии по истории, доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН Алемдар Шахвердиев выступил с докладом, в котором подробно рассказал об основных этапах государственного становления и развития Азербайджана. С презентациями, посвященными Дню государственной независимости, выступили студенты Высшей школы.

В заключение встречи ректор Эльмар Гасымов еще раз поздравил участников собрания и в их лице весь азербайджанский народ с 26 годовщиной государственной независимости республики и выразил уверенность, что Азербайджан успешно продолжит свой путь по избранному пути.