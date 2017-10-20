В Азербайджане изменится порядок подсчета баллов на экзамене в связи с приемом на госслужбу - ГЭЦ

20 октября 2017 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый конкурс по приему на госслужбу состоится в ноябре, сказал в пятницу зампредседателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Бахрам Халилов.

По его словам, успешно сдавшие экзамен получат сертификат и смогут принять участие в собеседовании для приема на вакантные должности госслужбы.

На экзаменах будут использованы тестовые вопросы открытого типа. Вместе с тем изменится и порядок подсчета баллов, сказал Халилов.

Он также добавил, что в связи с объединением Госкомиссии по приему студентов и Комиссии по вопросам госслужбы длительное время конкурс по приему на госслужбу не проводился, поэтому в государственных органах многие должности остаются вакантными.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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