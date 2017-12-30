В Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова прошел традиционный новогодний вечер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова прошел традиционный новогодний праздничный вечер.

В этот день в Филиале царила по-настоящему праздничная обстановка. С самого начала и до конца этого мероприятия все было очень ярким и красивым - в фойе играла музыка, у всех на лицах были улыбки, все светились от счастья и дружно провожали 2017-й и встречали 2018 год.

Студенты и преподаватели, собравшись за праздничными столами, весело отмечали праздник, фотографировались у ёлки, делали селфи, желали друг другу счастья и процветания, и, конечно же, хорошей учебы. Студенты с удовольствием фотографировались с преподавателями, что говорит о большом почтении молодежи к людям, которые стали их путеводной звездой в мир образования и высокой культуры. Ещё один год уже позади, и осталось совсем немного до наступления нового года, который принесет всем новые свершения и успехи, останется в памяти студентов и преподавателей своими яркими моментами.

На открытии праздничного вечера ректор Бакинского филиала МГУ академик Наргиз Пашаева тепло поздравила профессорско-преподавательский состав и студентов вуза с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и наступающим Новым годом.

«На протяжении десяти лет мы в Бакинском филиале МГУ провожаем старый и встречаем новый год, провожаем выпускников и встречаем новых студентов. Мы с грустью прощаемся со студентами, посвятившими годы своей жизни обучению в нашем Филиале, но в то же время радуемся, что смогли воспитать культурных и образованных людей, которые достойно продолжат свой путь во благо процветания страны. В этот день хотелось бы пожелать преподавателям и студентам крепкого здоровья, веры в то, что силы никогда не покинут нас даже в минуты, когда нам казалось, что уже никак невозможно что-то доделать, исправить, начать сначала. Каждый год человек задумывается и эти мысли, может быть, бывают грустными, но еще чаще веселыми и радостными. Грустными от того, что эта радость когда-то была, но время прошло, и мы храним об этом лучшие воспоминания. Надежда всегда приносит человеку хорошее настроение и приходит туда, где ее ждут. Я хочу, чтобы в новом году оправдались все наши надежды: наши - как преподавателей и родителей, ваши - как студентов и воспитанников. Мы никогда не отделяем вас от родных детей – это наше искреннее отношение к вам. И мне очень грустно иногда видеть, когда у студентов появляются проблемы с обучением, сдачей экзаменов. Но в то же время призываю никого не грустить, так как на ошибках надо учиться и стараться больше их не повторять. Студенческие годы – замечательная пора, которая несравнима с другими периодами человеческой жизни. И это время дорогого стоит. Этот период, когда тебя окружают замечательные преподаватели, сокурсники, друзья, любимые книги, музыка, добрые люди, всегда остается в памяти даже по прошествии многих лет. Университет – это в первую очередь ваш родной очаг. Без вас нет смысла нашего существования, нет смысла приходить в вуз, работать, преподавать, то есть вы - главный источник нашей энергии и нашего стимула. Преподавателям также желаю крепкого здоровья, выражаю благодарность за выполнение ими высшей миссии образования и наставления молодого поколения. Пусть преподаватели всегда излучают свет и мудрость, несущие знания людям. Я также поздравляю большую группу московского коллектива МГУ, представленного в нашем Филиале. С огромным удовольствием хочу пожелать крепкого здоровья, успехов и новых достижений ректору МГУ академику Виктору Антоновичу Садовничему, который достоин самых высоких слов. Отрадно отметить, что нас ценят, потому что у нас замечательный коллектив, прекрасные студенты и преподаватели. Одна известная мудрость гласит: «Прошлое прожито, будущее закрыто, настоящее даровано». Пусть всем нам в новом году будет даровано много света, радости и здоровья! Желаю всем благополучия, мира, терпения, трудолюбия, удачи, любви и всего прекрасного, что украшает жизнь любого человека», - сказала ректор Бакинского филиала МГУ Наргиз Пашаева, чьи слова вызвали овации студентов и преподавателей.

После поздравительной речи академик Наргиз Пашаева приняла участие в церемонии награждения отличившихся студентов – гордости Филиала. Среди них Anchorмагистр 2 курса факультета прикладной математики Айгюль Гасанова, которая была отмечена почетным дипломом за лучший доклад на международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2017», и студентка 4 курса экономического факультета Рена Джафарова – за 3 место на Международной олимпиаде по страхованию, которая проводилась в МГУ. В вузе особое внимание уделяется спорту и пропаганде здорового образа жизни. Специальным кубком была отмечена сборная команда по волейболу филологического факультета, занявшая 1 место на межфакультетском чемпионате по волейболу среди девушек.

Далее все студенты с удовольствием фотографировались с академиком Наргиз Пашаевой, поздравляли с праздником и обещали высоко держать имя Бакинского филиала МГУ. Фотографии, сделанные с Наргиз Пашаевой, навсегда останутся в памяти учащихся вуза, к которым она всегда относится с материнской заботой и вниманием, с большой любовью. И эта любовь взаимна! Ведь учащиеся по-настоящему искренне, всей душой и сердцем любят Наргиз ханум! Овации в ее честь стали ярким тому свидетельством!

Вечер также запомнился культурной программой, представленной студентами Филиала. Студент II курса химического факультета Хилал Сулейманов замечательно исполнил песню «Its now or never» из репертуара Элвиса Пресли, а студентка 1 курса физического факультета Сара Насирова поразила всех своим классическим вокалом во время исполнения арии Кармен «Хабанера». К исполнению вальса композиторов Девида Ньюмэна и Стефана Флаэрти «Once upon a December» учащимися II курса филологического факультета Лейлой Пашаевой и Айсель Мамедовой присоединились три пары студентов, которые грациозно станцевали под это произведение. Выступление прошло под овации студентов и преподавателей.

Праздник продолжился концертной программой с участием популярных исполнителей и студентов Филиала. Новогодний вечер удался на славу, как и весь прошедший год, который был насыщен знаменательными событиями.

В апреле 2017 года, согласно решению Президиума Национальной Академии наук Азербайджана, ректор Бакинского филиала МГУ Наргиз Пашаева была удостоена «Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики» за исключительные заслуги в создании и обеспечении эффективной деятельности Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете, являющегося важным международным проектом, реализованным в научной и образовательной сфере Азербайджана за годы независимости.

В мае 2017 года доктор филологических наук, профессор Наргиз Пашаева была избрана действительным членом Национальной академии наук Азербайджана.

Как и в предыдущие годы, студенты и магистранты успешно представляли в 2017 году Бакинский филиал на различных международных конференциях и форумах. В частности, по итогам ежегодной Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2017» лучшими были признаны доклады в секции «Филология» аспирантки 1 года обучения Нармины Ибадовой, а в секции «Математика и механика» - магистранта 2 года обучения Айгюль Гасановой. Экономисты успешно прошли два тура Международной олимпиады по страхованию-2017 и вышли в очный финал Олимпиады, который прошёл в Москве 19-20 декабря (Международная олимпиада по страхованию проводится при содействии Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). Согласно решению жюри, студентка 4 курса отделения «Экономика» Рена Джафарова заняла 3 место и была награждена Дипломом третьей степени и сертификатом для прохождения стажировки в ведущей страховой компании России.

Британского фонда по изучению Азербайджана и Кавказа (www.bfsac.org.uk), презентация первого академического перевода на английский язык книги ученого-востоковеда Евгения Бертельса «Великий азербайджанский поэт Низами» (“The Great Azerbaijani Poet, Nizami”), переведенного и подготовленного к печати Научным центром Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете, являются очередными успехами ректора Бакинского филиала МГУ академика Наргиз Пашаевой в этом направлении.

Одним из значимых мероприятий, проведенных в стенах Филиала в 2017 году, стал уникальный Международный проект – Географический диктант-2017, осуществленный Российским географическим обществом. Бакинский филиал МГУ предоставил одну из самых больших площадок для проведения этого мероприятия и стал первым среди зарубежных площадок по количеству участников диктанта. В нем приняло участие более 800 человек.

В 2017 году впервые в Филиале начала действовать Школа юного психолога. Открытие Школы вызвало большой интерес среди школьников, о чем свидетельствует количество желающих записаться на эти курсы.

Еще одним достижением факультета психологии является - клинико-психологической реабилитации при когнитивных и эмоциональных нарушениях.

Значительным достижением факультета физики является открытие Лаборатории атомной и ядерной физики.

Отметим, что на шести факультетах Филиала обучаются 528 студентов. Из них 447 - в бакалавриате, 81 - в магистратуре. В этом году в университет поступили 168 человек, из них в бакалавриат - 125, магистратуру - 43. В 2017 году выпускниками стали 119 человек, из них 84 бакалавра, 35 магистров. Общее количество выпускников-бакалавров за 6 лет (2012–2017 гг.) составляет (включая этот год): 552 бакалавра (из них 117 с отличием) и 70 магистров (из них 68 с отличием). Всего 622 выпускника. Отделение магистратуры в структуре филиала функционирует с 2012 года. Прием осуществлялся по направлениям: «Филология», «Прикладная математика», «Химия», «Психология» и «Экономика». В настоящее время 12 выпускников Филиала продолжают свое образование в аспирантуре МГУ по направлениям: «Филология», «Прикладная математика», «Химия» и «Психология».

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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