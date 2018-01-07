Завтра в Баку без осадков

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в четверг Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 4-6, днем - 8-11 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных местах туман, западный ветер местами будет порывистым.

Ночью 0-3, днем 5-12 тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 5-11 градусов тепла.

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