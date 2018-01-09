Продолжается капитальный ремонт улиц в Бинагадинском районе Баку (ФОТО/ВИДЕO)

БАКУ /Trend/ - Начались работы по капитальному ремонту на еще одной улице в Бинагадинском районе Баку – улице Масуда Давудоглу, говорится в сообщении Госагентства «Азербайджанские автомобильные дороги», распространенном во вторник.
Улица протяженностью 930 метров будет расширена до 11-12 метров.
Здесь будет создана полностью новая и современная дорожная инфраструктура.
Работы планируется завершить в соответствии с графиком в ближайшее время.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.