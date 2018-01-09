Продолжается капитальный ремонт улиц в Бинагадинском районе Баку (ФОТО/ВИДЕO)

БАКУ /Trend/ - Начались работы по капитальному ремонту на еще одной улице в Бинагадинском районе Баку – улице Масуда Давудоглу, говорится в сообщении Госагентства «Азербайджанские автомобильные дороги», распространенном во вторник.

Улица протяженностью 930 метров будет расширена до 11-12 метров.

Здесь будет создана полностью новая и современная дорожная инфраструктура.

Работы планируется завершить в соответствии с графиком в ближайшее время.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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