В Баку внесены изменения в движение автобусов маршрута № 132

12 января 2018 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Конечная остановка автобусов маршрута № 132 в поселке Говсан перенесена на улицу Школьная, сообщили в пятницу в Бакинском транспортном агентстве.

В агентстве также напомнили, что с сегодняшнего дня пассажиров автобусов маршрута № 175 будут обслуживать современные автобусы ООО BakuBus, которые будут курсировать не от улицы Школьная в поселке Говсан, а от улицы Э. Гасымова до сада Самеда Вургуна и обратно. Автомобильная дорога на улице Школьная считается неудобной для движения крупногабаритных автобусов BakuBus.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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