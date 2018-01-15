В бакинском поселке будет снесена стена, примыкающая к древней крепости

БАКУ /Trend/ - В бакинском поселке Бильгя будет снесена стена, примыкающая к древней крепости.

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и туризма Азербайджана, чтобы предотвратить противозаконные действия в отношении памятника "Гала", расположенного в поселке Бильгя, обратилась в Исполнительную власть Сабунчинского района с просьбой снести стену, примыкающую к памятнику, и проинформировать об этом.

Следует отметить, что крепость в Бильгя, построенная во время Ширваншахов в XIII-XIV веках, имеет ограждение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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