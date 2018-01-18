Жилой комплекс Renessans Palace представляет концепцию “Охраняемого двора”

18 января 2018 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Жилой комплекс Renessans Palace представляет на своей 1,5 гектарной территории концепцию «Охраняемого двора», говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.

Двор четырех зданий закрыт для въездов извне и предусмотрен только в качестве активной зоны для отдыха жильцов комплекса. Здесь в пользование жильцов будут предоставлены зеленые насаждения и деревья, специальные беговые и велосипедные дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисный корт, детские площадки, вело паркинг. Даже у коммерческих объектов, расположенных на нижних этажах комплекса не будет выхода в парк. С помощью специально установленных на детской площадке наблюдательных видеокамер родители смогут наблюдать за своими детьми прямо из дома. За счет специальной системы наблюдения непосредственный вход и выход на территории комплекса посторонних лиц будет осуществляться только на основании специального разрешения.

Кроме того, на территории комплекса Renessans Palace для обеспечения удобства и безопасности жильцов будет запрещен въезд автомобилей в активную зону, руководствуясь принципом «Двор без автомобилей». А трехэтажный подземный гараж, предусмотренный как для жильцов, так и их гостей позволит осуществить концепцию «Двора без автомобилей», не нарушая покой населения.

Жилой комплекс Renessans Palace, состоящий из четырех 18 этажных зданий, построен компанией AS Qrup İnvestment в неоклассическом стиле, и облицован гранитом и крашенным аглаем. Комплекс находится в одном из престижных районов города, недалеко от станции метро «Эльмляр академиясы», на пересечении улиц З. Халилова и Г. Меджидова. Расположение жилого комплекса в стороне от основных магистралей и развязок обеспечит жильцам удобную и тихую жизнь в стороне от городского шума.

Для получения более детальной информации о жилом комплексе посетите сайт по адресу: renessanspalace.az.

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Azernews Newspaper
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