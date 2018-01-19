В Баку внесены изменения в схему движения одного из автобусных маршрутов

БАКУ /Trend/ - Изменена схема движения автобусов регулярного маршрута номер 134, сказали Trend в пятницу в Бакинском транспортном агентстве.
Согласно изменениям, автобусы этого маршрута будут двигаться по направлению дачи в Фатмаи (пляж) – торговый центр «Садарак» (последняя остановка).
Данное изменение связано с пересечением схемы движения маршрута номер 134 со схемой движения маршрута номер 108.
С целью тестирования 21 января автобусы маршрута номер 134 будут обслуживать пассажиров по обновленной схеме движения.
(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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