В Баку внесены изменения в схему движения одного из автобусных маршрутов

19 января 2018 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Изменена схема движения автобусов регулярного маршрута номер 134, сказали Trend в пятницу в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно изменениям, автобусы этого маршрута будут двигаться по направлению дачи в Фатмаи (пляж) – торговый центр «Садарак» (последняя остановка).

Данное изменение связано с пересечением схемы движения маршрута номер 134 со схемой движения маршрута номер 108.

С целью тестирования 21 января автобусы маршрута номер 134 будут обслуживать пассажиров по обновленной схеме движения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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