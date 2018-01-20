Завтра в Баку без осадков

20 января 2018 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман, сказали Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер днем сменится юго-западным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем - 7-11, в Баку ночью - 2-4, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана 21 января преимущественно без осадков. Ночью и днем местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 0-4 градусов мороза, днем - 0-4 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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