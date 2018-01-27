Минздрав Азербайджана усилит контроль над операциями кесарево сечение

27 января 2018 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Минздрав Азербайджана усилит контроль над проведением операций кесарево сечение по медицинским показаниям, сообщает Trend. Этот вопрос включен в «Дополнительные меры, направленные на сокращение детской смертности в Азербайджане», утвержденных министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым.

Благодаря реализации этих мер ожидается уменьшение числа операций кесарево сечение в Азербайджане.

Дополнительные меры предусматривают, чтобы оперативная информация по форме №106, связанной со смертью ребенка, поступала в электронном виде, и предполагают усиление контроля над этой работой.

Отметим, что, несмотря на уменьшение родов в Азербайджане, число операций посредством кесарева сечения растет. В Азербайджане также возросло число подобных операций, приходящихся на каждые 100 материнских родов. Так, если в 2014 году из каждых 100 родов 18,1 были проведены посредством операции кесарева сечения, то в 2015 году этот показатель составил 27,9, а в 2016 году - 29,5.

Статистика такова:

2012 год - из 173 376 родов в Азербайджане 30 794 были проведены посредством операции кесарево сечение;

2013 год - из 171 508 родов 28 954;

2014 год - из 168 889 родов 30 561;

2015 год - из 164 614 родов 45 942;

2016 год - из 158 051 родов 46 555 были проведены посредством операции кесарево сечение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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