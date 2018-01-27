В суды Азербайджана направлены уголовные дела в отношении свыше 300 должностных лиц – Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершило следствия по 214 уголовным делам в отношении 305 должностных лиц, связанных с взяточничеством, злоупотреблением служебным положением, превышением должностных полномочий, и другими фактами, направив их на рассмотрение в соответствующие суды.

Об этом было сказано на сегодняшней расширенной коллегии с участием руководящего состава Центрального аппарата Генеральной прокуратуры, республиканской Военной прокуратуры, Военной прокуратуры Нахчыванской АР, Бакинской городской прокуратуры, районных, городских и зональных прокуроров, посвященной обсуждению состояния работ, проведенных в 2017 году, и предстоящих задач.

На стадии предварительного расследования ущерба, установленного по этим делам, была обеспечена выплата 27, 575 миллиона манатов, а также с целью выплаты оставшейся части ущерба наложен арест на имущество, оцененное в сумму 15,381 миллиона манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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