В Баку пройдет Кубок мира по спортивной гимнастике

БАКУ / Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана начинает сезон международных соревнований.

15-18 марта Национальная арена гимнастики примет Кубок мира FIG по спортивной гимнастике. На Кубке мира, который уже в третий раз пройдет в Баку, будут участвовать 163 гимнаста из 27 стран.

Представители мужской и женской спортивной гимнастики испытают свои силы в квалификации, которые пройдут в первые два дня турнира, а также поборются за медали в финалах по отдельным снарядам в последние 2 дня соревнований.

Организация международных турниров федерацией на высоком уровне, и, с каждым годом возрастающий опыт, найдет свое отражение и в соревнованиях этого года.

Итак, на протяжении соревнований зрители будут наблюдать не только за выступлениями спортсменов на соревновательной площадке, но и за интересными флешмобами, а также будут участвовать в различных конкурсах и получат шанс выиграть памятные подарки от федерации.

Билеты на первый турнир этого года можно приобрести в кассах Арены. Цена билетов на квалификационные соревнования составляет 10 манат, а на финалы - 15 манат.

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