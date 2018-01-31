В Баку зарегистрирован факт вырубки многолетних деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В поселке Мардакан Хазарского района Баку были срублены шесть декоративных деревьев, сказали Trend в Объединении озеленительного хозяйства Исполнительной власти Баку.

Вырубка деревьев была зарегистрирована в поселке Мардакан по адресу: улица Сергея Есенина, 10 перед строящимся новым объектом. 25-30-летние кипарисы росли на территории, находящейся на балансе объединения.

В сообщении говорится, что в связи с вырубкой завтра будут направлены обращения в правоохранительные органы, а также в министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В объединении отметили, что лица, срубившие деревья диаметром более 23-24 сантиметров, будут привлечены к уголовной ответственности.

Также было сказано, что завтра на этой территории будут посажены новые деревья.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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