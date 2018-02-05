Мурад Агарзаев: На Кубке мира в Баку ставлю перед собой самые высокие цели (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Мурад Агарзаев ставит перед собой самые высокие цели на предстоящем в марте в Баку Кубке мира FIG по спортивной гимнастике. Об этом он сказал в интервью Trend в понедельник.

По словам спортсмена, на предстоящем Кубке мира он поставил перед собой цель не останавливаться на попадании в финал в вольных упражнениях, но и попасть в финалы на двух-трех снарядах.

"Я очень хочу в вольных упражнениях выиграть золотую медаль. В прошлом году на бакинском Кубке мира я пробился в финал, однако, был расстроен, что не смог занять первое место. Тем не менее в этом году я нацелен на "золото" в вольных упражнениях", - сказал Агарзаев.

Спортсмен отметил, что по сравнению с прошлым годом у него будут еще более сильные соперники.

"Приезжают олимпийские чемпионы, чемпионы и призеры мира и Европы. Будет очень сложно, но эти сложности надо преодолеть. После Кубка мира основными стартами для нас будут чемпионат Европы и мировое первенство. Я бы очень хотел заявить о себе в гимнастическом мире, и как многие прославленные гимнасты стать медалистом в Европе и на мировом первенстве. Считаю, что все возможно. Нет таких вещей, которые человек не смог бы сделать", - сказал Агарзаев.

15-18 марта Национальная арена гимнастики в Баку в третий раз примет Кубок мира FIG по спортивной гимнастике.

В соревнованиях примут участие 163 гимнаста из 27 стран.

(Автор: Максим Цурков)

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