В двух районах Азербайджна откроются олимпийские спорткомплексы

9 февраля 2018 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году в двух районах Азербайджана откроются олимпийские спортивные комплексы.

Об этом в пятницу на совещании, посвященном итогам четвертого года исполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах, сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Министр сказал, что цель совещания – обмен мнениями по вопросам, вытекающим из выступления Президента Ильхама Алиева на конференции, посвященной итогам четвертого года исполнения Госпрограммы и работам, которые должны быть проведены в этом году.

Рагимов отметил, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию олимпийские спортивные комплексы вБейлагане и Лянкяране, спортивные залы в поселке Бузовна в Баку, а также шахматную школу в Ени Гюнешли.

«В следующем году планируется ввести в эксплуатацию олимпийские спортивные комплексы в Тертере и Геранбое», - сказал министр.

Рагимов добавил, что в гостиницах и коттеджах олимпийских спортивных комплексов, находящихся в подчинении министерства молодежи и спорта, существует 1291 спальное место.

«Строительство домов молодежи в регионах также является нашей главной задачей. В рамках программы социально-экономического развития регионов на балансе министерства молодежи и спорта находится 15 домов молодежи. В целом же до сегодняшнего дня было сдано в эксплуатацию 40 домов молодежи», - сказал Рагимов.

(Автор: Гусейн Велиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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