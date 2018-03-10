Афлатун Амашев переизбран главой Совета печати Азербайджана

10 марта 2018 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Афлатун Амашев переизбран главой Совета печати Азербайджана.

На проходящем сегодня VII съезде азербайджанских журналистов было принято решение о расширении состава правления Совета печати (СП) Азербайджана.

В представленном съезду предложении Оргкомитета, число членов правления Совета печати Азербайджана было увеличено с 17 до 23 человек.

Этот вопрос обсуждался на проходящем сегодня VII съезде журналистов Азербайджана.

В связи с этим вопросом участники съезда выразили отношение к внесению изменений в Устав Совета, и решение было принято.

Таким образом, правление Совета печати было сформировано из 11 журналистов – Афлатун Амашев, Вугар Рагимзаде, Умуд Рагимоглу, Рашад Меджид, Айдын Гулиев, Акиф Ашырлы, Рауф Арифоглу, Эльчин Мирзабейли, Айнур Джамалгызы, Бахтияр Садыхов, Бахаддин Газиев, семи представителей общественности – Вугар Сафарли, Мушвиг Алескерли, Агиль Аббас, Джаваншир Фейзиев, Хикмет Бабаоглу, Ильхам Исмайлов, Ядигар Мамедли и пяти представителей интернет-ресурсов – Вюсаля Махиргызы, Азер Хасрет, Нияз Нифтиев, Рахман Гаджиев, Анар Иманов.

Напомним, что сегодня в Баку состоялся VII съезд азербайджанских журналистов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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