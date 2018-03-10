Блоггеры примут участие в мероприятии для СМИ - ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с президентскими выборами Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана 15 марта организует мероприятие для представителей СМИ, на котором будут участвовать и блоггеры, сказал на сегодняшнем заседании Комиссии председатель структуры Мазахир Панахов.

Отметим, что 11 апреля 2018 года в Азербайджане будут проведены президентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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