Завтра в Баку местами ожидается моросящий дождь

12 марта 2018 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается моросящий дождь, будет дуть умеренный северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85 процентов.

В некоторых северных и восточных районах страны ожидается дождь, в горной местности - снег. В отдельных местах туман, восточный ветер.

Ночью - 1-5, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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